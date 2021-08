Categoria: Adrian Aciobanitei vuole “vincere tutto” con il CVB 52 HM

Il rumeno Adrian Aciobanitei non ha carenza di ambizioni con il CVB 52 HM.

Adrian Aciobanitei, l’attaccante della reception rumeno, boia Chaumontais, l’anno scorso, nella finale di Ligue A, con Kahn, si è ora trasferito nel campo dell’Haut-Marnais. Con tante ambizioni.

Il rumeno Adrian Aciobanitei, nuovo ricevitore e attaccante del CVB 52 Haute-Marne, si è adattato bene con i suoi sette nuovi compagni di squadra (Mirgarigo, Alonso, da Silva, Beaulieu, Curie, Lomon, Roata) al Palestra. Il cubano Gutierrez e l’argentino Massimino, in quarantena, dovrebbero riprendere il 30 agosto.

“Sapevo che era un ottimo club. Ho già giocato contro Chaumont in Champions League con il Friedrichshafen, una squadra tedesca. C’è una squadra molto buona, un allenatore famoso, Silvano Brandi, il suo vice Antonello Andreani, uno staff allargato, con gli italiani che sviluppano la tecnica. Loro I migliori tecnici. Sarà diverso da Luc Marquet, allenatore l’anno scorso a Cannes, che si è dimesso per motivi familiari. Era davvero il mio sogno firmare qui “, spiega il prossimo 24 -enne campione di Francia al Cannes l’anno scorso contro il Cévébistes. “Conoscevo tanti giocatori dello scorso anno che ho incontrato in finale di Ligue 1. La situazione sta andando bene. Non ho potuto incontrare tutti perché alcuni sono ancora con la loro nazionale”, continua il rumeno, che è già in Haute -Marne perché non si è qualificato per un torneo Europa (sconfitte contro Slovacchia e Svizzera).

Per quanto riguarda il suo allenatore italiano Antonello Andriani, “Adrian voleva viaggiare all’estero, in Italia o in Polonia, lo seguiamo da diversi anni. È più offensivo come Osniel Mergarejo, che è cresciuto bene in ricezione in un anno. Stephen Marshall è stato più di un ‘libero repeat’ Aciobanitei fa molto bene, come abbiamo visto durante la finale, e adora il “tubo” (attacco da tre metri): libererà gli scambi e si adatterà al nostro sistema di gioco”.

Palestra “Una delle stanze più belle di Francia”

Molto prominente nella finale, specialmente nella partita di supporto, il suo allenatore dice: “Con il suo fantastico ‘tie-break’, Aciobanitei ne ha bei ricordi”. Sulla palla è cambiato tutto. Abbiamo mantenuto due punti di gioco, soprattutto nella massiccia difesa. “Abbiamo anche avuto il vantaggio di giocare in casa”, continua l’attaccante, il campione rumeno all’età di 16 anni. A chi non mancano le ambizioni. “Voglio vincere tutto, Supercoppa, campionato e Coppa di Francia. In Coppa dei Campioni sarà più complicato al CEV. Con una possibile prima partita contro i rumeni o i cechi. I miei compagni hanno lo stesso obiettivo So che è stata una grande delusione per molti lo scorso anno”. Spero di vincere con loro”.

Per quanto riguarda la Palestra, Adrian Asiopanetti è rimasto piacevolmente sorpreso. “È uno dei palazzetti più belli del campionato francese. Si preannuncia molto buono e spero che il pubblico ci spinga. È stato molto noioso l’anno scorso a porte chiuse. Incontrerò i miei colleghi a Cannes, durante la Supercopa , all’inizio di ottobre, come il pass, il libero, due centrali e attaccante-futuro. Non vedo l’ora di essere lì”, conclude il campione francese, che ha appena vinto i titoli CVB.

Nicolas Chabon

08/2020 10:09