900 fan sono attesi a Drew domenica 1 maggio!

Affrettati ad esserci! Le giovanili della Dreux majorette stanno migliorando i disegni che presenteranno domenica in palestra e poi nel pomeriggio durante il gigantesco raduno, al Vieux-pré, sul campo di calcio. Riflettori puntati su Maëlys, Eva, Clara, Assa, Nina-Rose… e Maxime. Da adolescente, era l’unico ragazzo che si unì al gruppo. Presumibilmente con entusiasmo! “Amo ballare, non mi interessa quando la gente dice. L’importante è divertirsi”.

A tema Italia!

Il campionato francese di AFMF (Amicale des fanfares des majorettes de France) mostrerà quanto sia moderno il genere. Il tempo per stivali, cappelli e i passi ritmici della musica militare dovrebbe essere conservato nell’armadio dei souvenir, spiega Natalie Sagaz, leader del gruppo associato alla Società portoghese.

Nel 2019 erano già 800 a Dreux!

Dal nord della Francia al sud-est, attraverso la Bretagna: 900 atleti daranno il tono con una coreografia che rispecchia i loro gusti. Questo incontro sarà sul tema dell’Italia con musiche molto diverse che sono entrate nella memoria collettiva, come Velistad. »

La mattinata sarà dedicata all’introduzione dei gruppi che eseguiranno due balli sotto lo sguardo sapiente e attento della giuria (osservatori ed ex maestri).

Il tempo più emozionante sarà nel pomeriggio con una processione per tutti i partecipanti che, partendo dalla palestra, si presenteranno sul ponte Jean Hue prima di incontrarsi allo stadio Jean Broc.

Grande sfilata nel primo pomeriggio

In un clima di entusiasmo, le formazioni si riuniranno in un gruppo che eseguirà due tavoli chiamati “Dahlia” e “Baton”. Il pubblico dovrebbe elogiare in massa gli artisti che hanno abbandonato il genere. Corinne Friesel, figlia del co-fondatore del gruppo di cheerleader di Balad Al-Drouys e la stessa allenatrice conferma: “Ora stiamo assistendo a vere creazioni di danza. Questo sviluppo ha un senso”.

Pratica. I Campionati francesi di Majorette, al Palais des Sports, domenica dalle 8:45, poi una sfilata sul ponte Jean-Hugh e l’assemblea allo stadio, alle 14. entrata gratis.

Olivier Bohen