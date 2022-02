6 paesi 2022. Ellis Genji ha salvato la vita a Sebastian Negri (Italia): racconta come

Questa è una bella storia 2e giorno il Campionato 6 Nazioni 2022. Colonna sinistra inglese Ellis Genji Ha salvato la vita all’esterno italiano Third Line Sebastiano NegriNel prato dello Stadio Olimpico di Roma. In effetti, era anche un giocatore del Leicester eroe chiamatoGiusto, perché ha salvato il suo avversario d’oltralpe.

nel 55e Minuti di gioco, Sebastian Negri è ancora a terra dopo Genge e Isiekwe doppia elaborazione, compreso un importante scontro frontale con la dura seconda linea del XV de la Rose. Mentre quest’ultimo, con gli altri compagni di squadra, festeggia il big caramello che ha costretto il Negri a farsi avanti, la colonna di sinistra inglese Ellis Genji Accovacciato, nel frattempo, a Offrire assistenza Al profumo italiano sdraiato per terra e chiama i medici italiani.

A fine partita, il pilastro del futuro Bristol Ha ricambiato il suo gesto cavo, spiegando di aver contribuito a salvare la vita di Sebastien Negri, mettendolo al sicuro. “L’ho sentito acceleratore poi L’ho schiaffeggiato Per vedere se la reazione. Ho continuato a soffocare Non sapevo se avesse ingoiato la lingua – Ecco perché ho cercato di metterlo da parte”, ha detto Genji, prima di continuare:

Non sono un esperto di medicina, ma sono sicuro che dovresti metterli in una posizione sicura, quindi ho provato. I medici si sono uniti rapidamente, quindi li ho lasciati continuare.

Confuso, Sebastien Negri ha giocato solo 17 minuti di questa partita tra Italia e Inghilterra prima di essere sostituito da Giovanni Pettinelli. Lunedì 14 febbraio, il giorno dopo la pesante sconfitta dell’Italia (0-33), il giocatore della nazionale azzurra Benetton Treviso volevo inviare un messaggio a salvatore” Ellis GenjiChi gli deve così tanto:

Ellis, grazie per quello che hai fatto, sei un uomo meraviglioso. Grazie mille anche per tutti i messaggi di supporto. Mi sento già meglio e nei prossimi giorni inizierò i miei protocolli di recupero all’HIA (Head Injury Assessment, ndr). In attesa di tornare presto in campo.

Sebastiano NegriLa terza linea italiana