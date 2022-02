6 Nazioni under 20. L’arbitro Aurelie Grosillo si è congratulata: ha resistito alla pressione inglese!

notizie di rugby guarda le mie notizie

Segui questo media

L’arbitro francese Aurelie Grosillo ha resistito alle pressioni dello staff medico inglese durante gli Under 20 di Italia e Inghilterra. (Schermata © Virgin Media Sport)

che esso Scena assolutamente surreale A cui abbiamo assistito al termine dello storico incontro Italia – Inghilterra under 20, vinta dalle Transalpine (6-0). dominio francese, Aurelie GrozzielloMantieni la calma e alzati personale medico ingleseChi non era d’accordo con lei sul passaggio a protocollo di commozione cerebrale uno dei suoi giocatori.

La testa del giocatore inglese ha toccato terra

Giochiamo il 77e Minuti, la fine della partita tra Italia e Inghilterra è stata molto tesa, e la gente del posto stava tenendo in questo momento la prima vittoria della loro storia contro l’Inghilterra U-20. Su una candela, si verifica uno scontro tra due giocatori e l’ala inglese Diego Billy Sta ancora barcollando, la testa che colpisce il suolo (l’inquadratura è chiara).

Il giovane inglese ha tutte le difficoltà del mondo per alzarsi, con la testa per terra, lo staff medico inglese impegnato intorno a lui. Un medico informa quindi Aurélie Groizeleau che il giocatore “sta bene” e che può riprendere il lavoro “senza problemi”. Ma l’arbitro francese non lo sente con lo stesso orecchio, avendo sentito un’altra storia Incontri un medico freelance.

Un medico indipendente ordina un protocollo di commozione cerebrale

In effetti, questo medico indipendente incaricato della riunione ha detto che Deago Bailey ha dovuto sottoporsi a un protocollo di commozione cerebrale per assicurarsi di avere tutto il suo potenziale. Decisione controversa pochi istanti dopo da parte di un medico della troupe inglese, quest’ultimo secondo cui il giocatore sta bene. “Sono un medico… l’abbiamo valutato”, poi rilasciato l’ultimo appuntamento A fare pressione su Aureli Grossello.

Quest’ultimo si è levato in piedi con calma e coraggio, rilevando che la decisione spettava al medico indipendente da incontrare, e che ha specificato il protocollo HIA (Concussion Protocol Request). “Il medico di gara è colui che giudica e decide la situazione. È l’aeroporto internazionale Hamad. Quindi cambia”, ha concluso Aureli Grosello. Deago Bailey, accompagnato dal suddetto medico, ha lasciato Treviso Park per passare il famoso protocollo di commozione cerebrale.

vedi tweet

Aurélie si è congratulata con Groizeleau per aver preso la sua decisione

Sui social, così come in molti media britannici, la posizione del fisioterapista e del medico inglese era considerata “imbarazzante”, e addirittura “oscena”. Si capisce che la fine del match era vicina, ma è impensabile rischiare così tanti con un giocatore over 19, che ha mostrato segnali preoccupanti dopo un trauma cranico.

vedi tweet

vedi tweet

Allo stesso tempo, la posizione di Aurélie Groizeleau, che non si è lasciata andare avanti e ha giudicato perfettamente la situazione, è stata Onore e complimenti tramite il canale. “E’ orribile quello che è successo. Lo staff medico inglese deve rispettare la decisione. La sicurezza prima di tutto. Sono contento che l’arbitro si sia comportato così”, la reazione dell’ex nazionale irlandese Alan Quinlan, commentatore di Virgin Media Sport.

Questo articolo ti è stato utile? Tieni presente che puoi seguire Actu Rugby nello spazio My Actu. Con un clic, e previa registrazione, troverai tutte le novità delle tue città e dei tuoi marchi preferiti.