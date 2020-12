10 + 1 morti hanno scioccato lo sport nel 2020

Ricorderemo tutti il ​​2020 … l’anno del Covid-19, il più grande male dell’umanità e il gran numero di persone che hanno perso la vita a causa di esso. vediamo Dieci persone hanno “pianto” lo sport nel 2020, come presentato da overfm.gr

1. David Stern

Un buon anno … sembra dall’inizio e una delle morti più tristi dell’anno nello sport si è verificata il primo giorno dell’anno. David Stern, ex commissario NBA che ha reso l’NBA il secondo sport più popolare in America, è morto all’età di 77 anni dopo aver subito un ictus.

2. Kobe Bryant

Alla fine dello stesso mese, il 26 gennaio, in tutto il mondo sono arrivate notizie scioccanti. Il cinque volte campione NBA Kobe Bryant è rimasto ucciso in un incidente in elicottero a Calabasas, in California, con la figlia di 13 anni Gianna, il pilota e altri passeggeri.

La star NBA aveva solo 41 anni, e solo nel 2016 si è ritirata dal basket, dopo diversi infortuni e una brillante partita d’addio in cui ha superato i 60 punti contro gli Utah Jazz. Nella sua memoria, l’All-Star Game MVP è stato ribattezzato NBA All-Star Kobe Bryant Valuable Player.

3. Borislav Stankovic

Una delle figure di spicco nel mondo del basket è morta il 20 marzo all’età di 94 anni. Giocatore, allenatore e segretario generale della World Basketball Federation dal 1976 al 2003 e membro del Comitato Olimpico Internazionale. Fu un pioniere dei suoi tempi, parlava sei lingue ed è stato uno dei primi a incoraggiare gli europei a trasferirsi in America e nella NBA. Nel 1991 è stato inserito nella Hall of Fame per il suo enorme contributo al World Basketball e nel 2007 alla International Basketball Federation.

4. Don Sola

Era il leggendario allenatore della NFL che ha guidato il Miami Dolphin alla sua unica stagione perfetta in campionato nel 1972. L’allenatore di maggior successo del campionato è morto all’età di 90 anni il 4 maggio, “al sicuro in casa”, secondo il rilascio di “Dolphins” da parte di un allenatore. Pro Football Hall of Fame.

5. Gigi Simone

L’allenatore italiano, sconfitto dal morbo di Parkinson, è morto il 22 maggio all’età di 81 anni. Il defunto aveva portato l’Inter alla Coppa UEFA nel 1998, mentre da giocatore vinse la Coppa Italia con il Napoli nel 1962. È stato descritto come un “metro che sale”, guidando sette diverse squadre di seconda divisione in seconda divisione. un.

6. Mario Corso

Un anno difficile per gli italiani quest’anno e un altro colpo per i tifosi dell’Inter, il 20 giugno, a 78 anni, è morto il famoso giocatore che era “di mezzo” negli anni ’60. Corso ha giocato contro l’AEK nel 1971 nella Coppa dei Campioni, mentre è stato chiamato “il piede sinistro di Dio” per la sua impressionante abilità nei passaggi e nelle esecuzioni con il piede sinistro.

7. Ekaterina Alexandrovskaya

La sciatrice russa, che ha ricevuto la cittadinanza australiana per partecipare ai Giochi invernali del 2018 con Harley Windsor, si è tuffata nella finestra vicino alla finestra il 17 luglio a Mosca, ponendo fine alla sua vita. Aveva solo 20 anni, mentre il suo allenatore diceva che Ekaterina soffriva di depressione. Con il suo compagno è diventata la campionessa del mondo 2017 nella categoria giovani, mentre lo scorso gennaio, quando le è stata diagnosticata l’epilessia, ha deciso di chiudere la sua carriera.

8. John Thompson

È stato uno degli allenatori più famosi nella storia del basket universitario. Ha trascorso quasi 30 anni come capo allenatore di Georgetown, guidando la squadra di Hoyas al campionato nazionale del 1984. . L’uomo di 78 anni è morto a casa sua il 30 agosto e la CNN ha riferito che la causa della morte è ancora sconosciuta.

9. Diego Armando Maradona

Il 25 novembre 2020 rimarrà per sempre il giorno in cui l’intero pianeta ha pianto. Il giorno in cui Dio morì. La leggenda del calcio è scomparsa all’età di 60 anni lo stesso giorno in cui il suo amico Fidel Castro è partito nel 2016.

All’inizio di novembre, Digito ha subito un intervento chirurgico al cervello ed è stato dimesso dalla clinica otto giorni dopo l’intervento e si stava riprendendo a casa. Alla fine del mese, è stato fermato e morto, una vita in cui tutto era …

E il governo argentino ha dichiarato tre giorni di lutto nel Paese dopo la sua morte, mentre le persone lasciavano le loro case per lasciare un fiore nella sua memoria fuori dallo stadio Argentinos Juniors, squadra da cui ha iniziato la sua carriera professionale. Ma anche Napoli, dove Diego era adorato come una divinità, come un rivoluzionario e un’icona, sprofondò in lutto per la notizia della sua morte.

È stato l’uomo che ha portato l’Argentina alle finali dei Mondiali del 1986 in Messico, ha guidato il Napoli al vertice, vincendo due campionati, la Coppa UEFA e superando Boca, Argentina Juniors e Barth. . Dopo aver completato la sua carriera, ha preso parte all’allenamento, lavorando con la nazionale argentina dal 2008 al 2010.

10. Paolo Rossi

A circa tre settimane dalla partenza del 2020 ea pochi giorni dalla scomparsa di Maradona, il 9 dicembre, il calcio italiano ha pianto (e non solo) la scomparsa del grande Paolo Rossi.

L’ex calciatore è morto all’età di 64 anni, sconfitto da un cancro ai polmoni. È stato l’uomo che ha portato la squadra Azzurra alla vittoria nel Mondiale del 1982, segnando sei gol. Fu lui a sconfiggere il Brasile Zico, l’Argentina, Maradona, la Polonia Punijk e in finale la Germania Rummenigge. Quello che vinse lo stesso anno con l’apertura dei Mondiali anche il Pallone d’Oro.

Dal 1981 al 1985 ha giocato con la Juventus, dove ha vinto due campionati italiani (1982 e 1984), oltre alla Coppa dei Campioni nella stagione 1984-85. E così, a 31 anni, Paulo ha appeso la scarpa dopo una brillante carriera con due coppe europee, due campionati italiani e una coppa in suo possesso.

11. Gerard Houllier

Un nuovo shock nel mondo del calcio. Il 73enne ex allenatore di Liverpool e Lione è morto il 14 dicembre, appena un giorno dopo essere stato dimesso da un ospedale di Parigi, dopo aver subito un intervento al cuore. L’allenatore francese era passato dalla panchina alla nazionale per il suo Paese, ma anche dal Lens, dal Paris Saint-Germain – festeggiò la vittoria del campionato nell’85-΄86-, per il Liverpool – vinse la Coppa dei Campioni, la Confederation Cup e la Coppa di Lega nella stagione 2000- 01 e Lione – vincendo il campionato nel 2006 e nel 2007, vincendo la Supercoppa di Francia nel 2005 e 2006 – e nel 2001 è stato nominato allenatore dell’anno UEFA. Dieci anni fa, Hui ha smesso di allenarsi a causa di problemi di salute.