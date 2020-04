Belen e Stefano De Martino, una vera storia d’amore

Belen Rodriguez e Stefano de Martino, una coppia che ha fatto sognare tutti gli italiani. Niente finzioni, niente teatrini, niente menzogne solo per attirare l’attenzione dei fan, ma una coppia di giovani bellissimi e sensuali che sono stati incendiati dal fuoco della passione in un solo istante, come un in colpo di fulmine. E da quella passione, ecco che è nato l’amore.

Belen Rodriguez e Stefano de Martino: l’incontro, il matrimonio, la separazione, ma adesso sono di nuovo insieme

Belen Rodriguez e Stefano de Martino hanno avuto la possibilità di incontrarsi dietro le quinte del programma di Canale 5 Amici di Maria De Filippi. I due erano impegnati, Stefano con la cantante Emma Marrone e Belen invece con Fabrizio Corona. Al cuore però non si comanda e nel giro di qualche settimana quello che si credeva essere solo un gossip si è invece rivelato realtà: i due si sono innamorati follemente.

Nel 2012 hanno deciso di convolare a nozze e quello è stato senza alcun dubbio uno dei matrimoni più attesi e chiacchierati, che ha tenuto i fan incollati ai giornali di gossip e ai social network. Dalla loro unione poi è nato un bambino, Santiago.

Quando sembrava che tutto filasse a gonfie vele e che Belen e Stefano fossero la coppia perfetta, ecco che i due sono arrivati alla separazione. Anche le coppie più affiatate però possono perdersi di vista! Non è detto però che una separazione significhi necessariamente che l’amore è finito. Qualche volta è necessario allontanarsi per capire che non è possibile vivere senza l’altro. E infatti Belen Rodriguez e Stefano di Martino a distanza di qualche anno sono tornati insieme. Oggi si dicono più innamorati che mai e molto felici.

Belen Rodriguez e Stefano: l’importanza di trascorrere del tempo da soli

In una recente intervista, visionata anche dal sito CiaoStyle.it, la bella e sensuale Belen Rodriguez ha affermato che a lei e Stefano fa bene passare del tempo da soli, in coppia, perché spesso vengono condizionati dal mondo esterno, caricati di pesi eccessivi. È possibile quindi che sia stato effettivamente questo il problema, regalarsi un po’ troppo al mondo anziché stare insieme, da soli, nel proprio nido d’amore.

Adesso i due si concedono molto tempo per stare da soli, così da riuscire a scaricare ogni peso, così da riuscire ad evitare ogni possibile condizionamento, così da riuscire a prestare attenzione a ciò che è davvero importante nella vita, l’amore, la propria felicità, la famiglia. Una famiglia insomma molto unita!

Belen Rodriguez ha ammesso di volere un secondo figlio da Stefano

Belen Rodriguez e Stefano de Martino hanno molte occasioni per stare insieme anche senza il piccolo Santiago. I genitori della bella showgirl, Gustavo e Veronica, vivono infatti nel loro stesso palazzo e si prendono volentieri cura del loro nipotino.

Così i due innamorati hanno del tempo da dedicare alla coppia, alla passione, a coltivare il loro amore. Anche durante questo periodo di quarantena forzata che tutti stiamo vivendo, ecco che i due innamorati quindi possono stare un po’ da soli e pensare ad avere un secondo bambino. È la stessa showgirl ad affermare di desiderare un altro bambino da Stefano, anzi di essere già al lavoro per riuscire a raggiungere questo dolce obiettivo!

Sembra però che, sempre stando alle parole della bella Belen, potrebbe esserci anche un’altra cicogna in arrivo. Belen infatti ha affermato che anche sua sorella Cecilia ha iniziato a pensare alla maternità. Che Belen diventi anche zia nel corso dei prossimi mesi? Chissà. Non ci resta che attendere per scoprirlo. Di sicuro la quarantena forzata in Trentino con il suo fidanzato potrebbe essere di aiuto per raggiungere anche loro questo dolce obiettivo