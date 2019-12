I segreti per ottenere un trucco perfetto come le VIP

Quante volte ci siamo domandate come si poteva ottenere un trucco così perfetto come quello delle vip che vediamo camminare sul Red Carpet? Bene, in questo articolo vi daremo tutti i segreti che i più famosi make-up artist utilizzano per truccare le dive del cinema e della tv.

Le stesse attrici o cantanti, dopo anni che vengono truccate ogni giorno da mani esperte, hanno rubato dei piccoli trucchetti che condividono sui social con le loro followers. Online si trovano tantissimi profili di make-up artist che condividono i loro tutorial di trucco e qualche piccolo segreto del mestiere, uno di questi, molto interessante è quello di Claudia-makeup.com.

Anche noi vogliamo indicarvi tutti i consigli e gli escamotage per potervi truccare in maniera impeccabile e riuscendo a valorizzare i vostri lineamenti.

Una buona base per iniziare

Qualsiasi sia il trucco che andrete a realizzare, avere una buona base gli darà una marcia in più. Per base, intendiamo una beauty routine che non deve mai mancare, mattina e sera, nelle vostre abitudini.

Se tutti i giorni vi detergerete bene il viso e lo andrete a nutrire con una buona crema idratante renderete la vostra pelle molto più elastica e disponibile a tenere il trucco per tutta la giornata.

Utilizzate detergenti naturali e se avete la pelle molto secca, una o due volte a settimana è necessario fare una maschera idratante. Questi passaggi sono fondamentali, perché la pelle secca tende ad eliminare il trucco.

Una volta lavato e idratato, il vostro è pronto per il make-up.

Il fondotinta giusto

Passate ora alla stesura del fondotinta. In commercio esistono una miriade di marchi differenti, prima di trovare quello che fa al caso vostro, siamo sicuri che ne dovrete provare tanti.

È utile fare una prova prima di acquistarlo. Potete versarvi qualche goccia di fondotinta sul collo o sul polso, stendere bene con le dita e vedere se la tonalità è quella che più si addice al vostro colorito.

L’effetto finale deve essere il più naturale possibile, il fondotinta deve essere quasi impercettibile.

Se la vostra pelle è secca, il fondotinta liquido fa al caso vostro, perché così avrà un ulteriore strato idratante. Nel caso la vostra pelle fosse grassa, optate per un fondotinta in mousse o meglio in polvere.

Per stendere il fondotinta potete utilizzare o direttamente le dita, oppure un pennello o una spugnetta, leggermente bagnata.

Infine, per concludere la vostra base di trucco, applicate qualche goccia di correttore sotto gli occhi e in qualche puntino che volete nascondere. Mi raccomando, evitate l’effetto maschera.

Le sopracciglia

Dopo che avete finito di preparare la pelle del viso, passate alle sopracciglia. Sono un punto fondamentale del nostro viso che possono valorizzarci, se ben curate, oppure disarmonizzare il risultato finale.

Per tutte coloro che hanno le sopracciglia sottili, è bene valorizzarle con un po’ di trucco, così da donare espressività ed intensità allo sguardo.

Munitevi di matita per sopracciglia o di una crema ed un pennello e dal basso verso l’altro pettinatele andando a coprire i vari spazi vuoti. Cercate, anche in questo caso, di non calcare troppo e di lasciarle il più naturali possibile.

Cipria e blush

Se volete che ilo vostro trucco duri per tutta la giornata, una volta finito di applicare il fondotinta, il correttore e di aver sistemato le sopracciglia, fissate il tutto con un po’ di cipria. Se non vi piace molto questo prodotto, potete utilizzare quella impalpabile.

In seguito, passate con il valorizzare i lineamenti. Per dare definizione agli zigomi potete spennellare un po’ di blush o fard. Scegliete un colore che si abbini alla vostra carnagione e ai vostri tratti, come il colore degli occhi e dei capelli.

Infine, per dare un tocco più glam al vostro trucco, potete applicare un leggero velo di illuminante, sempre sugli zigomi.

Valorizzate gli occhi e le labbra.

Siamo giunte agli ultimi passaggi, forse quelli più belli e importanti, gli occhi e le labbra.

Per ottenere un risultato molto naturale ma curato, vi basterà applicare un mascara nero sulle ciglia e un rossetto nude. se volete accentuare il vostro sguardo, potete utilizzare una matita nera, all’interno dell’arcata inferiore e tanto mascara.

Per le labbra, utilizzate una matita per renderle più voluminose e far si che il rossetto non esca dai bordi. Se le vostre labbra sono già carnose naturalmente, potete evitare l’utilizzo della matita e scegliere un colore di rossetto molto più neutro.